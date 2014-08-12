Українська авіація знищила мобільний ЗРК терористів біля Суходольська

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За розвідданими десантників, накрито частину бронегрупи терористів, що відходили із Горлівки», - заявив він.

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«Ударом з повітря разом з бойовим розрахунком знищено мобільний зенітно-ракетний комплекс у районі Суходольська», - додав Лисенко.