Сім’ї загиблих під час АТО військовослужбовців будуть забезпечені житлом
14:20, 17 серпня 2014Військо
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13 серпня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення щодо виділення коштів для придбання житла родинам військовослужбовців, загиблих у ході проведення антитерористичної операції на Донбасі.
Сім’ї загиблих під час АТО військовослужбовців будуть забезпечені житлом / lenta-ua.net
Так, згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 729-р, передбачається виділити з резервного фонду держбюджету кошти у сумі 23617,36 тисяч гривень для закупівлі житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь в АТО.
Зазначені кошти буде розподілено між обласними та Київською міською державними адміністраціями. Планується закупити 70 квартир сім’ям загиблих.
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