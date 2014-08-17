Сім’ї загиблих під час АТО військовослужбовців будуть забезпечені житлом

Так, згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 729-р, передбачається виділити з резервного фонду держбюджету кошти у сумі 23617,36 тисяч гривень для закупівлі житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь в АТО.

Зазначені кошти буде розподілено між обласними та Київською міською державними адміністраціями. Планується закупити 70 квартир сім’ям загиблих.