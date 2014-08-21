Офіцери військкоматів Житомирщини вирушили в зону АТО
10:50, 21 серпня 2014Військо
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У розпорядження командирів військових частин, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції, відряджено групу офіцерів з обласного та районних військових комісаріатів Житомирщини.
Офіцери вирушили в зону АТО / mil.gov.ua
Протягом перебування на східних рубежах нашої держави вони застосовуватимуть свій досвід для організації взаємодії між військовослужбовцями, членами їх сімей з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Читайте такожВолонтери пропонують створити "українську" аптечку для бійців АТОНа них покладатимуться завдання з вирішення питань соціально-правового та фінансового характеру, здійснення нагляду за дотриманням законодавства при видачі довідок та інших документів.
У зв’язку з тим, що побільшило недостовірної інформації з районів проведення АТО через електронні та друковані засоби, телебачення сусідньої держави, житомирські військовики робитимуть спростування цих неправдивих фактів.
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