Офіцери військкоматів Житомирщини вирушили в зону АТО

Протягом перебування на східних рубежах нашої держави вони застосовуватимуть свій досвід для організації взаємодії між військовослужбовцями, членами їх сімей з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Читайте такожВолонтери пропонують створити "українську" аптечку для бійців АТОНа них покладатимуться завдання з вирішення питань соціально-правового та фінансового характеру, здійснення нагляду за дотриманням законодавства при видачі довідок та інших документів.

У зв’язку з тим, що побільшило недостовірної інформації з районів проведення АТО через електронні та друковані засоби, телебачення сусідньої держави, житомирські військовики робитимуть спростування цих неправдивих фактів.