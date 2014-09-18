У Польщі завершилось багатонаціональне командно-штабне навчання «Кленова Арка — 2014»

Україну на цьогорічному навчанні представляли Командування Сухопутних військ ЗС України, однієї з вітчизняних аеромобільних бригад ВДВ ЗС України, Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та офіцери з інформаційних структур українського оборонного відомства.

Ознайомитись зі спільними діями військовослужбовців країн-учасниць в ході заключної фази навчання прибули почесні гості. Зокрема, Посол Канади у Польщі Александра Бугаіліскіс, аташе з питань оборони при Посольстві України в Польщі полковник Сергій Яцульчак, представники командувань Збройних сил Канади, Литви, Польщі тощо.

Оглядаючи роботу штабу багатонаціонального батальйону, високоповажні гості детально ознайомились із особливостями діяльності кожної його секції. Зокрема, представник Сухопутних військ ЗС України майор Віктор Російцев, який на навчанні виконував обов’язки заступника командира батальйону, на високому фаховому рівні пояснив особливості всіх складових штабу та взаємодії між ними.

Слід зазначити, що військовослужбовці Збройних Сил України в ході цьогорічного навчання обіймали велику низку важливих посад у керівному штаті батальйону. Зокрема, для ефективного відпрацювання завдань, які стосуються взаємодії із засобами масової інформації та підтримання іміджу всього підрозділу, в штаб батальйону вперше була введена посада помічника командира батальйону зі зв’язків з громадськістю, на яку під час навчань був призначений офіцер Міністерства оборони України майор Олександр Гайн. Важливо, що серед учасників навчання «Кленова Арка — 2014» є військовослужбовці однієї з аеромобільних бригад Збройних Сил України, які мають досвід участі в миротворчих операціях, а також виконання завдань в рамках захисту суверенітету держави. Це враховувалось під час планування та проведення операції за участі спільного литовсько-польсько-українського батальйону. Воїни-десантники швидко адаптувались до обстановки та ефективно приймали адекватні рішення відповідно обставин.

За сценарієм навчання «Кленова Арка — 2014» особовий склад литовсько-польсько-українського батальйону у складі міжнародних миротворчих сил був скерований для відновлення миру та стабільності у вигаданій країні Вест Айл, в якій панують корупція й криміналітет, а також виникла гуманітарна криза. Окрім того, у цьому регіоні діють численні терористичні угрупування, які усіма силами намагаються дестабілізувати ситуацію та втілити у життя свої деструктивні плани. Пріоритетними завданнями для миротворчих сил було наведення у зоні відповідальності ладу з мінімальним застосуванням збройної боротьби, а у постійній взаємодії з місцевим населенням та легітимним урядом Вест Айл. Тож, значна увага в ході навчання приділялась організації інформаційно-психологічної протидії, ефективним зв’язкам з громадськістю та військово-цивільним відносинам.

В рамках Дня високоповажних осіб для гостей була організована виставка новітніх зразків озброєння та військової техніки, якими оснащуються сучасні Збройні сили Республіки Польща.

Під час церемонії закриття цьогорічного навчання серії «Кленова Арка» представники командувань Збройних сил країн-учасниць висловили польській стороні щирі слова вдячності за проведення заходу на високому організаційному рівні. Також були окреслені перспективні плани на проведення подібних заходів у майбутньому.

Наступне багатонаціональне навчання «Кленова Арка — 2015» відбудеться на території Литовської Республіки.