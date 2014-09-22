Бійці окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу повернулись у зону АТО

Днями остання батальйонна тактична група 72 окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України відправилась у район виконання завдань. Таким чином бригада після відновлення боєздатності знову повернулася до зони антитерористичної операції.

Протягом місяця, після виводу частини з зони АТО, в бригаді було проведене доукомплектування особовим складом і бойовою технікою. Військовослужбовці отримали можливість відпочити, зустрітися з рідними.

Читайте такожЧастини і підрозділи 8 армійського корпусу відновлюють техніку й озброєння

"Всі підрозділи окремої механізованої бригади повністю укомплектовані справною технікою, поповнені запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, — зазначив командир 8 армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин. — Під час підготовки частини ми врахували отриманий досвід. Це стосується як підготовки техніки, зокрема, в питаннях організації її захисту, так і підготовки особового складу".

"Основу підрозділів бригади складають офіцери і солдати, які вже мають бойовий досвід. Вони подолали страх, навчились воювати, і це суттєво вплине на бойові спроможності частини", — додав Литвин.