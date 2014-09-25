Медики Чернігівського військового шпиталю надали допомогу понад 230 бійцям АТО

Керівник військового госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко повідомив, що поранені військовослужбовці повністю забезпечені усіма необхідними ліками та речами, передає прес-служба Міноборони.

"За останні три місяці лікування в госпіталі пройшли понад 230 військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. Частина з них вже повернулися до своїх підрозділів, інші проходять курс реабілітації. Сьогодні в лікувальному закладі перебувають 40 бійців", - зазначив полковник Слєсаренко.

Більшість військовослужбовців, які проходять курс лікування у Чернігові, мають осколкові поранення після вибуху мін, снарядів та гранат. Також військові лікарі проводять комплексне лікування воїнів, які мають ускладнення після бойових поранень.