Медики Чернігівського військового шпиталю надали допомогу понад 230 бійцям АТО
У Чернігівському базовому військовому госпіталі продовжують проходити курс лікування поранені військовослужбовці Збройних Сил України, які були переведені до медичної установи із лікувальних закладів зони проведення антитерористичної операції.
Керівник військового госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко повідомив, що поранені військовослужбовці повністю забезпечені усіма необхідними ліками та речами, передає прес-служба Міноборони.
"За останні три місяці лікування в госпіталі пройшли понад 230 військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. Частина з них вже повернулися до своїх підрозділів, інші проходять курс реабілітації. Сьогодні в лікувальному закладі перебувають 40 бійців", - зазначив полковник Слєсаренко.
Більшість військовослужбовців, які проходять курс лікування у Чернігові, мають осколкові поранення після вибуху мін, снарядів та гранат. Також військові лікарі проводять комплексне лікування воїнів, які мають ускладнення після бойових поранень.