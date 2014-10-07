Миколаївський тепловозоремонтний завод переобладнав понад 30 одиниць військової техніки для АТО

За словами директора підприємства В’ячеслава Симченка, протягом п’яти місяців заводчани переобладнали для українського війська понад 30 одиниць військової техніки. Це ремонт, відновлення, модернізація, а також виготовлення захисних екранів — кумулятивної броні.

— Розуміючи важливість цієї справи, до нас приєдналися волонтери-активісти, які допомагають металом, різними запасними частинами й особисто займаються обшивкою машин. Все це обов’язково сприятиме захисту нашої Батьківщини, встановленню миру на нашій землі, — зазначив директор підприємства.