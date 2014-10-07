Миколаївський тепловозоремонтний завод переобладнав понад 30 одиниць військової техніки для АТО
14:33, 07 жовтня 2014Військо
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Колектив Миколаївського тепловозоремонтного заводу разом з волонтерами продовжує займатися модернізацією і ремонтом військової техніки, яка направляється в зону проведення антитерористичної операції.
До зони АТО буде передано понад 30 одиниць техніки
За словами директора підприємства В’ячеслава Симченка, протягом п’яти місяців заводчани переобладнали для українського війська понад 30 одиниць військової техніки. Це ремонт, відновлення, модернізація, а також виготовлення захисних екранів — кумулятивної броні.
— Розуміючи важливість цієї справи, до нас приєдналися волонтери-активісти, які допомагають металом, різними запасними частинами й особисто займаються обшивкою машин. Все це обов’язково сприятиме захисту нашої Батьківщини, встановленню миру на нашій землі, — зазначив директор підприємства.
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