На Львівщині триває водолазний збір з військовослужбовцями Збройних Сил України

11:35, 17 жовтня 2014
Військо
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На базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 28 вересня проводяться центральні водолазні збори для підтвердження (присвоєння) класної кваліфікації водолаза. На зборах присутні 23 чоловік, з них п’ятеро представляють Львівську аварійно-рятувальну службу, які проходять навчання разом із військовослужбовцями.

Практичні заняття проводяться під керівництвом досвідчених викладачів. Керівник курсів — викладач кафедри інженерних спеціальних дисциплін майор Дмитро Окіпняк має найвищу водолазну кваліфікацію «водолазний спеціаліст-майстер» та майже дві тисячі годин роботи під водою.

Перед початком заходу в пункті постійної дислокації було проведено теоретичний курс, який включав у себе 10 тем з водолазної підготовки, після цього — проведення поточної декомпресійної камери лікарем спеціальної фізіології та водолазним лікарем. Сьогодні ж триває фаза практичних спусків, яка збіглася з польовим виходом курсантів факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ РХБ захисту. Курсанти також занурюються під воду у водолазному спорядженні та виконують різноманітні завдання.

— На зборах є ті, хто вперше прибули до нас, і до цього не мали жодного відношення до водолазної справи. Після завершення навчання вони отримають кваліфікацію водолаза 3 класу. Вона дозволятиме їм заглиблюватися на глибину до 20 метрів та організовувати водолазні роботи на тій же глибині, — розповів майор Дмитро Окіпняк.

Заняття з слухачами відбуваються за досить насиченим графіком. Так, наприклад, на одному з занять водолаз у спорядженні УВС-50 здійснював пошук затонулого вибухонебезпечного предмету, водночас другий розрахунок у спорядженні СВУ проводив розпиловку дерев’яної сваї під водою. Третій розрахунок в аналогічному спорядженні здійснював пошук і підйом затонулого предмету на поверхню, а четвертий — проводив відпрацювання дихання під водою, адже сьогодні у слухачів було перше заняття у цьому спорядженні.

— Перед практичним спусками ми відпрацьовуємо дії до автоматизму з заплющеними очима. Не слід забувати і про збільшений тиск під водою, що також ускладнює виконання завдань, — поділився своїми враженнями після спуску під воду слухач курсів, командир розвідувально-водолазного взводу 12 інженерного полку старший лейтенант Роман Онуфрійчук.

Заняття зі слухачами центральних водолазних зборів для підтвердження (присвоєння) класної кваліфікації водолаза триватимуть до 29 жовтня.

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