Влада Івано-Франківщини у 2017 році спрямує 3 мільйони гривень на розвиток підприємництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила головний спеціаліст департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Оксана Данилюк, виступаючи сьогодні, 15 грудня, на першому регіональному бізнес-форумі «Україна – країна підприємців», ініційованому Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців.

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«Три мільйони гривень заплановано виділити на підтримку реалізації проектів малого та середнього бізнесу в 2017 році, які будуть подавати жителі області. А 500 тисяч – на погашення відсотків кредитів, які будуть брати невеликі підприємства для розвитку власного бізнесу», - зазначила Данилюк.

За її словами, зараз в області діє 7665 малих підприємств і 55 середніх.

«Планується, що в наступному році буде 7715 малих і 56 середніх підприємств», - сказала представник департаменту.

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Вона також закликала міські та селищні ради підтримати підприємців за рахунок місцевих бюджетів. За її словами, в умовах децентралізації бюджетної сфери, обласний бюджет не зможе самостійно забезпечити фінансування підприємництва в повному обсязі.

«Закладайте кошти на підприємництво, бізнес-майданчики, індустріальні парки, адже це нові робочі місця, додаткові надходження в бюджет і розвиток територій», - зазначила чиновниця, звертаючись до представників органів місцевого самоврядування, присутніх на Форумі.

Директор Івано-Франківської і Тернопільської філії Прикарпатського регіонального управління Приватбанку Юрій Акуленко також заявив, що ініціатори проекту запрошують всі банки долучитися до їх ініціативи.

«Потрібна активна допомога місцевої влади, щоб зменшити навантаження на бізнес. Зокрема, закладку коштів, не лише обласного, а й місцевих бюджетів на компенсацію процентних ставок підприємцям і підприємствам Івано-Франківської області, які створюють нові робочі місця», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, в Івано-Франківську відбувся регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців», ініційований Приватбанком та УСПП, в якому взяли участь підприємці різних сфер діяльності.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.