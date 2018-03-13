Українці обирають «Еко-Поплавок»!

Мережа магазинів «Еко-Поплавок» відзначила кращих покупців 2017 року та нагородила їх подарунковою продукцією!

Українці роблять вибір на користь фермерської продукції «Еко-Поплавок». Ми дбаємо про своїх споживачів і пропонуємо їм смачні якісні продукти власного виробництва та сучасний сервіс.

Якість сировини забезпечує фермерське господарство «Ятрань» сім’ї Поплавських з екологічно чистого регіону (c. Мечиславка Благовіщенського району Кіровоградської області).

Асортимент продукції «Еко-Поплавок» налічує понад 200 одиниць – м’ясну і молочну продукцію, овочі, фрукти, олію, натуральні соки, напої власного виробництва, мінеральну воду, домашні соління та консервацію.

Власний високотехнологічний м’ясний цех випускає більше 30 найменувань ковбасних виробів. Це варені, копчені, напівкопчені, твердокопчені ковбаси, сосиски, сардельки, м’ясні делікатеси та багато іншого.

Молоко, кисломолочна продукція: кефір, йогурт, ряжанка, сметана, кілька видів сиру – виготовляються з натурального молока, без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смакових домішок.

Домашні вареники із пшеничного борошна найвищого ґатунку та начинкою з якісних продуктів, вирощених на власній фермі, ліплять власноруч колоритні сільські жіночки.

Міні-завод безалкогольних напоїв забезпечує корисним квасом, узваром і томатним соком, виготовленими за старовинними рецептами родини Поплавських.

Запашний домашній хліб та випічка готуються з високоякісного борошна у власній пекарні.

Уся продукція «Еко-Поплавок» пройшла сертифікацію і відповідає європейським стандартам якості.

Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 13 Бер 2018 р. о 3:47 PDT

Мережа крамничок «Еко-Поплавок» визнана Асоціацією кулінарів України «Кращими еко-крамничками фермерської продукції».

«Магазин фермерських продуктів «ЕКО-ПОПЛАВОК» забезпечує смачною та поживною їжею українців, які хочуть бачити на своєму столі екологічно чисті натуральні продукти.

Ми працюємо на ринку фермерської продукції понад 10 років. У магазині «ЕКО-ПОПЛАВОК» – якість вища, ніж ціна!

Їжте українське! Підтримуйте українське! Купуйте українське!» – сказав Михайло Поплавський.

Інтернет-магазин фермерських продуктів «Еко-Поплавок»

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