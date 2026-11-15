Сибіга: Путін мріє про Ялту-1945, але є проблема

Він підкреслив, що Європі не потрібен новий порядок безпеки, адже він у неї вже є, але Росія його постійно порушує.

На цьому етапі президент Росії Володимир Путін може домовлятися щонайбільше про справедливе припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення, а не про сфери впливу в Європі.

Про це на своїй сторінці в Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який нагадав, що Путін висуває ідеї щодо перегляду європейського порядку безпеки.

"У своїх мріях він бачить себе на Ялтинській конференції 1945 року. Проблема в тому, що для пропозицій такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну", - наголосив урядовець.

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Він нагадав, що Росія витратила чотири роки та вісім місяців на "майже захоплення" села Мала Токмачка у Запорізькій області.

Крім того, країна-агресор втратила понад 1,6 мільйона військовослужбовців убитими та пораненими, але "не досягла жодної мети свого вторгнення". Зокрема, у жовтні Росія втратила 54 тисячі 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж Росії вдалося захопити.

"На цьому етапі Путін може домовлятися щонайбільше про справедливе припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення, а не про сфери впливу в Європі. Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. У неї вже є один, який Росія постійно порушує", - підкреслив Сибіга.

Міністр також додав, що найкращий план для безпечної та вільної Європи - це припинити агресію Росії проти України.

Ультиматуми Путіна

Як повідомлялося, видання The Washington Post зазначило, що Росія знову висунула вимоги, які передбачають перегляд усієї архітектури безпеки Європи. Так, Кремль хоче обмежити військову присутність НАТО у Східній Європі, заборонити Україні вступати до Альянсу та скоротити українську армію.

Водночас The Independent зауважує, що згода Москви допустити Європу до переговорів щодо України має свою ціну і може надовго послабити оборону європейських країн. Зокрема, європейці мають погодитися з територіальними вимогами Путіна в Україні.

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