До Європи прямує величезна 'атмосферна річка': що вона принесе

Подекуди навіть стане тепліше, ніж зазвичай для цієї пори року.

Над Атлантичним океаном один за одним вирують потужні циклони, і вони женуть у глиб Європи величезні маси вологи. Через це над континентом може утворитися так звана атмосферна річка, яка вже найближчими днями визначатиме погоду і в Карпатському басейні, тобто на великій низовині в центрі Європи, де лежить Угорщина. Про це пише Portfolio.

"Перенесення вологи може бути настільки інтенсивним, що може сформуватися так звана атмосферна річка, яка простягнеться від Атлантичного океану аж до Центральної Європи", – пише угорський метеосервіс Időkép.

Атмосферна річка - це довга й відносно вузька смуга в небі, яка несе надзвичайно багато водяної пари. Нинішня система може принести над Європу чимало вологи, і частина її випаде на землю дощем.

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Тому найближчим часом регіоном може пройти одразу кілька атмосферних фронтів, а разом із ними й повторювані зливи.

Погода в Угорщині

В Угорщині у неділю, згідно з прогнозом, подекуди ще визиратиме сонце, хоча хмар ставатиме дедалі більше. Сильних опадів поки не очікують, хіба що місцями може трохи покрапати. Проте вже з понеділка ймовірність дощу різко зросте, і він охоплюватиме дедалі більшу частину країни. За наявними прогнозами, найбільше води випаде на півдні, південному сході та сході. На північному заході, натомість, опадів буде значно менше.

У вівторок і середу похмура й дощова погода, найімовірніше, протримається, зазначається в прогнозах. Обидва дні дощитиме в багатьох районах, а місцями можливі й рясні зливи.

Втім, попри суцільні хмари й дощі, погода буде доволі м'якою як для цієї пори року. Завдяки теплим південним і південно-західним потокам повітря ночі, ймовірно, минатимуть без заморозків, йдеться у прогнозі. Удень майже по всій Угорщині, крім північного сходу, температура підніматиметься до 10–15 градусів тепла. У середу на півдні та південному заході може бути ще тепліше, подекуди денний максимум перевищить 15 градусів.

Погода в Європі - інші новини

Раніше польський метеопортал DobraPogoda24.pl попередив, що циклони із заходу принесуть до Центральної Європи м'якшу погоду, а от на півночі континенту спричинять нову хвилю холоду. Найсильніші морози вдарять у Норвегії, Швеції та Фінляндії, де стовпчики термометрів подекуди опустяться до -25°C.

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