Українські діти вперше поїдуть на міжнародну Олімпіаду з ментальної арифметики в Дубаї

Відбір пройде на Всеукраїнській Олімпіаді з ментальної арифметики, яка пройде в Києві 29 травня. Також на ній близько 600 учнів встановлять рекорд України з швидкої лічби.

Ці діти рахують в уяві двоцифрові і трицифрові числа на величезній швидкості. Донедавна змагання з ментальної арифметики (японська методика усної лічби) обмежувалися окремими містами або Всеукраїнським рівнем.

Тепер українські діти зможуть позмагатися з однолітками з 11 країн світу! Міжнародна Олімпіада відбудеться 23-24 червня в Дубаях.

Відбір на міжнародні змагання пройде 29 травня в Києві в рамках Всеукраїнської Олімпіади по ментальній арифметиці, яка збере близько 600 учнів з 35 міст України.

Також під час Всеукраїнської Олімпіади під егідою Реєстру рекордів України 600 учнів будуть встановлювати рекорд «Турбо-лічба» - мінімальний час, за який вийде вирішити 100 прикладів з усної лічби.

В Японії ментальна арифметика входить до шкільної програми. Це - методика усної лічби, яка використовує в навчанні спеціальні рахівниці Абакус. Поступово діти навчаються обходитися без них, збільшуючи швидкість усних обчислень. На змаганнях діти додають і віднімають приклади з трицифровими числами на швидкості менше 1,5 секунди.

Дослідження вчених підтвердили, що заняття ментальної арифметикою розвивають одночасно обидві півкулі мозку, завдяки чому у дітей різко поліпшується швидкість мислення, концентрація уваги і здатність швидко аналізувати інформацію і приймати рішення.

«Для України дебют на міжнародній арені дуже важливий», - заявила голова Всеукраїнської спілки ментальної арифметики Марина Мужановська. «Для дітей це унікальна можливість позмагатися з однолітками з усього світу. Ми також віримо, що це дасть поштовх для популяризації ментальної арифметики в Україні. Сотні тисяч дітей займаються цією дисципліною по всьому світу, це одночасно методика розвитку і справжній спорт».

В Україні ментальна арифметика в серпні 2017-го отримала схвалення Інституту Модернізації та інновації змісту освіти при Міністерстві освіти. А в січні 2018-го на базі університету Драгоманова почалась унікальна для Східної Європи програма - вперше викладачі отримують підвищення кваліфікації і навчаються дисципліни «ментальна арифметика» на базі Національного педагогічного університету.

Асоціація WAMAS (World Association of Mental Arithmetic Schools) - об'єднання понад 20 шкіл з 11 країн світу, що мають на меті популяризацію ментальної арифметики.

Більше можна прочитати на сайті http://wamas-edu.com/en/

29 травня, 13:30

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