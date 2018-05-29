В Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція, присвячена ході на захист дітей

Представники різних релігій і конфесій України об'єдналися для захисту сім'ї і дітей.

Інститут Горшеніна і Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій проведуть прес-конференцію за участю представників Римсько-Католицької Церкви в Україні, Української Православної Церкви Київського Патріархату; Української Греко-Католицької Церкви; Духовного управління мусульман України.

Прес-конференція, присвячена щорічній Всеукраїнській Ході на захист прав дітей і сімей, відбудеться 29 травня (вівторок) 2018 року об 11:30 в Інституті Горшеніна.

Питання для обговорення:

Мета проведення щорічної Всеукраїнської Ходи на захист прав дітей і сімей, яка відбудеться в суботу, 2 червня 2018 року, в Києві під гаслом: «Щаслива родина – здорова Україна!» Роль сім’ї в сучасному суспільстві. Якою повинна бути державна сімейна політика? Що і кому потрібно робити, аби подолати такі проблемі, як зростання кількості розлучень, насильства в сім’ї, заохочення до абортів і сурогатного материнства. Які небезпеки для сім’ї криються в гендерній ідеології? Як буде проходити хода 2 червня 2018 року. Організаційні питання.

Учасники прес-конференції:

Віталій Кривицький, Голова оргкомітету, єпископ Києво-Житомирської дієцезії, Римсько-Католицька Церква в Україні (РКЦ);

Євстратій (Зоря) - архієпископ Чернігівський і Ніжинський, Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП);

Олекса Петрів, митрофорний протоієрей, Керівник Департаменту зовнішніх зв’язків в Україні, Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ);

Рустам Гафурі, шейх, заступник Муфтія України, Духовне управління мусульман України (ДУМУ).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Додаткова інформація:

У суботу, 2 червня 2018 року, в Києві тисячі громадян зберуться для участі у щорічній Всеукраїнській Ході на захист прав дітей і сімей, яка відбудеться під гаслом: «Щаслива родина – здорова Україна!»

Мета Ходи – звернути увагу суспільства та влади на моральні і духовні основи сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, необхідні для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей.

Окрім цього, в Україні вже давно назріло питання підвищення рівня державної сімейної політики. Адже органи влади разом із громадськістю не повинні стояти осторонь таких суспільних кричущих проблем як:

· збільшення розлучень і, як наслідок, неповні сім'ї, в яких діти не отримують належної любові та виховання;

· недостатній розвиток інфраструктури для сімей з дітьми, а також для інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями;

· недружня до сім’ї інформаційна політика

· недостатнє обмеження реклами пива, слабоалкогольних напоїв та алкоголю, зловживання якими стає причиною домашнього насильства та інших злочинів;

· заохочення до абортів, зокрема на етапі діагностики, замість створення умов для виношування кожної вагітності;

· сурогатне материнство, яке знецінює життя дитини до рівня товару (що заборонено у багатьох країнах Європи на відміну від України);

· законодавче просування ідей гендерної ідеології, яка спотворює поняття “статі” та “гендерної рівності”, як рівності прав чоловіків і жінок, пропагуючи натомість протиприродні аморальні одностатеві стосунки та розбещуючи дітей;

Варто відзначити, що згідно останніх соціологічних досліджень 98,6 % українців поставили сім’ю на перше місце своїх життєвих пріоритетів. Водночас сім’я є найбільшою цінністю для українців серед усіх інших соціальних і особистих благ (дані Центру Разумкова).

Збір всіх охочих долучитися до Ходи розпочнеться о 9:45 на Софійській площі в Києві, де відбудуться святковий концерт та розваги для дітей. Після цього з 11:00 учасники Ходи на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройдуть центром столиці до площі Конституції, що біля Верховної Ради.

Цього року Всеукраїнська Хода на захист прав дітей і сімей відбудеться вже втретє. Акція проводиться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських і благодійних організацій України.

http://vrciro.org.ua/ua/events/534-march-for-kids-and-family-rights-kyiv-ukraine-2018

https://www.facebook.com/Ukraine.for.family/

https://www.facebook.com/events/2043151419342506/

Інформаційна довідка:

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворена у грудні 1996 року як міжконфесійна інституція з метою об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України і координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами.

До складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних організацій, серед яких православні, греко- і римсько-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об'єднання і 1 міжцерковна організація. Відтак Рада Церков представляє біля 95 % усіх релігійних організацій України.

Координатор Ходи: о. Матеуш Адамскі