Офіційне відкриття ХIV Міжнародного феросплавного Конгресу ІНФАКОН відбудеться в Києві, 1 червня 2015 року

Президент готель (Конгрес-хол), Початок - 10:00 Час проведення: 1.06 - 3.06 2015 Понеділок, 1 червня 2015 року - офіційне відкриття Конгресу. Початок - 10:00, Президент готель (Конгрес-хол) Вівторок, 2 червня 2015 - засідання в рамках проведення заходу Середа, 3 червня 2015 - Офіційне закриття Конгресу В рамках проведення заходу журналістам буде надана можливість живого спілкування з учасниками конференції, зокрема, Н. Барзой (голова Міжнародного феросплавного Конгресу), М. Толимбековим (директор Хіміко-металургійного інституту ім. Ж. Абишева) , С. Грищенко ( голова програмного комітету ІНФАКОН 14) , В. Куциним (голова правління ПАТ НЗФ), П. Кравченко (голова УКРФА), С. Кудрявцевим (виконавчий директор УКРФА) та іншими. Акредитація для преси: 095149147 4 - Олександра

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