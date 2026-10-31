Президент Польщі заявив про силове захоплення трибуналу та скликав термінові консультації

Навроцький вимагав вивести з будівлі трибуналу силовиків, яких туди направив уряд.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав нічні події навколо Конституційного трибуналу силовим захопленням цього органу.

Навроцький вимагає вивести з будівлі трибуналу силовиків, яких туди направив уряд, і скликав термінові консультації з парламентськими партіями, повідомляє видання Onet.

"Цієї ночі сталося порушення громадського порядку в Польщі та силове захоплення конституційного органу держави", – заявив Навроцький.

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Видання зазначило, що голова трибуналу Богдан Свенчковський, якого не пустили всередину, назвав ці події "державним переворотом".

Міністр юстиції та генпрокурор Вальдемар Журек заявив, що президент і його люди покинули будівлю, і тепер її займають судді. За його словами, ситуація стабілізується. Поведінку Навроцького Журек назвав скандальною і пригрозив, що прокуратура на це відреагує.

У чому проблема

Суть конфлікту полягає в тому, що в Польщі існують два табори суддів Конституційного трибуналу. Вони вважають один одного нелегітимними.

Більшість нинішніх суддів призначили, коли при владі була партія "Право і справедливість" (ПіС). Уряд Дональда Туска вважає, що ПіС перетворила трибунал на політично залежний орган, а частину суддів призначила з порушеннями. Тому уряд не визнає рішень трибуналу і змінює його склад.

У свою чергу, Сейм уже обрав нових суддів, але президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести обраних, а голова трибуналу Богдан Свенчковський не допустив їх до роботи. Саме судді нового складу ввечері 30 жовтня й усунули Свенчковського та його заступника, після чого будівлю суду заблокувала поліція. Президент і опозиція називають це державним переворотом, уряд – відновленням законності.

Вночі Навроцький прорвався до будівлі суду, біля якої тривали сутички протестувальників із поліцією.

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