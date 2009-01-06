Мером Роттердама став мусульманин

Вперше в історії Нідерландів мером міста став іммігрант, повідомляє France Presse.

Ахмед Абуталеб (Ahmed Aboutaleb), уродженець Марокко, в понеділок прийняв присягу і офіційно вступив на посаду мера Роттердама. AFP зазначає, що в цьому другому за величиною голландському місті кілька років тому були дуже сильні антиіммігрантські настрої.

Абуталеб народився в Марокко 1961 року, у віці 14 років переїхав до Нідерландів. Працював журналістом, потім у міській раді Амстердама. Пізніше він зайняв посаду секретаря уряду у соціальних справах. Є членом Трудової партії Нідерландів.

Виступаючи на церемонії приведення до присяги Абуталеб зазначив: "Християнські храми зникають, а мечеті, навпаки, з`являються. Людей це турбує, вони відчувають страх і непевність. До цих проблем треба поставитися з підвищеною увагою".

Спостерігачі відзначають, що Абуталеб має чималу популярність серед мусульманського населення Нідерландів.

Лента.ру