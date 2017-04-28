Експерти обговорять, якою має бути справедлива пенсійна система
Які нові можливості надає пенсійна реформа українцям?
28 квітня 2017 року (п'ятниця) о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: "Якою має бути справедлива пенсійна система в Україні?"
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
1. Які нові можливості надає пенсійна реформа українцям? Аналіз ризиків, закладених у ній.
2. Пенсійна реформа як головна умова чергового траншу МВФ: ціна досягнутих компромісів.
3. Як буде формуватися трудовий стаж і скільки коштуватиме кожен додатковий рік?
4. Коли запрацює пенсійна реформа в Україні?
Учасники круглого столу:
· Микола Шамбер, директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України;
· Галина Третякова, генеральний директор Української федерації убезпечення;
· Маріанна Онуфрик, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень;
· Павло Янковський, експерт Реанімаційного пакета реформ;
· Представник Міністерства соціальної політики України.
Модератор круглого столу – Наталія Клаунінг, директор із комунікацій Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).