Експерти обговорять, якою має бути справедлива пенсійна система

12:00, 28 квітня 2017
Разное
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Які нові можливості надає пенсійна реформа українцям?

28 квітня 2017 року (п'ятниця) о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: "Якою має бути справедлива пенсійна система в Україні?"

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1.    Які нові можливості надає пенсійна реформа українцям? Аналіз ризиків, закладених у ній.

2.    Пенсійна реформа як головна умова чергового траншу МВФ: ціна досягнутих компромісів.

3.    Як буде формуватися трудовий стаж і скільки коштуватиме кожен додатковий рік?

4.    Коли запрацює пенсійна реформа в Україні?

Учасники круглого столу:

·         Микола Шамбер, директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України;

·         Галина Третякова, генеральний директор Української федерації убезпечення;

·         Маріанна Онуфрик, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень;

·         Павло Янковський, експерт Реанімаційного пакета реформ;

·         Представник Міністерства соціальної політики України.

Модератор круглого столу – Наталія Клаунінг, директор із комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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