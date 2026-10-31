У Польщі опозиція вимагає винести вотум недовіри Туску та сформувати новий уряд

Моравецький заявив, що політичне об’єднання "Розвиток плюс" виступає за перезавантаження Конституційного трибуналу.

Польське політичне об'єднання "Розвиток плюс" пропонує ініціювати вотум недовіри кабінету міністрів прем'єра Дональда Туска, а також сформувати новий технічний уряд. Про це заявив екс-прем'єр-міністр Польщі та лідер політичного об'єднання Матеуш Моравецький на своїй сторінці в соцмережі X.

"Наша пропозиція: сформувати технічний уряд під керівництвом Марека Юрека (колишній голова Сейму Республіки Польща – УНІАН) до проведення виборів, на яких буде обрано нову парламентську більшість", – написав він.

Моравецький додав, що "Розвиток плюс" також виступає за перезавантаження Конституційного трибуналу. За його словами, у цьому сходяться думки численних політичних груп: від "Разема" і "Розвитку плюс" до "Конфедерації свободи та незалежності".

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"Про це також наголосили президент і законний голова Конституційного трибуналу", – додав екс-прем’єр-міністр Польщі.

Ситуація в Польщі – що відомо

Нагадаємо, що раніше в Польщі Конституційний трибунал, який є аналогом Конституційного суду, повідомив, що голова суду Богдан Свечковський та заступник голови Бартоломей Соханський були відсторонені від посад.

Причиною призупинення виконання обов’язків голови та заступника голови називалося, зокрема, те, що обидві ці особи унеможливили скликання Загальних зборів Конституційного трибуналу за участю всіх належним чином обраних Сеймом суддів, а також призначення складів, які розглядають справи в Конституційному трибуналі, що суперечить закону.

Незабаром перед будівлею Конституційного суду організували мітинг, після чого між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички.

Лідер партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський звинуватив уряд у спробі державного перевороту, а президент Польщі Кароль Навроцький скасував свій візит до Сенегалу й терміново повернувся до країни через зміну голови Конституційного трибуналу.

Крім того, Навроцький вимагав вивести з будівлі Конституційного трибуналу силовиків, яких туди направив уряд, і скликав термінові консультації з парламентськими партіями.

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