Графіки 1 листопада: коли вимикатимуть світло у неділю

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, кажуть енергетики.

У неділю, 1 листопада, в частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляється у Telegam-каналі Національної енергетичної компанії "Укренерго", причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Йдеться про такі заходи обмеження споживання:

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06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

Водночас в "Укренерго" зауважили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тож закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах, а також споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється.

Ситуація з електроенергією

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що напередодні увечері "Шахеди" атакували ТЕЦ у Києві. А в Дніпропетровській області лише за одну ніч під удар потрапили чотири електропідстанції. Також ближче до ранку російський дрон влучив у ТЕЦ у Шостці.

Зеленський заявив, що у Дніпрі та області без електрики залишаються близько 200 тисяч родин, а на Київщині знеструмлено ще понад 80 тис.

Водночас згодом було повідомлено, що у деяких житлових масивах міста Дніпро світла може не бути до понеділка, 2 листопада. Через тривалі відключення у місті також виникли проблеми з водопостачанням, інтернетом та мобільним зв'язком.

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