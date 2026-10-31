США не вважають, що Україна та Росія перебувають на порозі завершення війни, - Рубіо

Рубіо зазначив, що не знає, чи можливо досягти миру в Україні шляхом переговорів.

США не вважають, що Україна та Росія перебувають на порозі врегулювання війни шляхом переговорів. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Clash Report.

"Я не знаю, чи можливо досягти миру в Україні шляхом переговорів. Саме це ми й намагаємося з’ясувати", – сказав Рубіо.

Також Рубіо заявив, що США намагаються зупинити надзвичайно кровопролитну війну.

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"З одного боку, Київ щоночі стикається не тільки з руйнівними ударами по своїй енергетичній інфраструктурі, а й зі зростаючою кількістю загиблих мирних жителів. Навіть з російського боку щомісяця гине 20 000 росіян. Це надзвичайно кровопролитна й руйнівна війна, і з кожним місяцем кількість жертв лише зростає", – підкреслив держсекретар США.

Рубіо також нагадав, що Росія володіє значним арсеналом ядерної зброї. За його словами, люди забувають про це, хоча це важливо.

Крім того, Рубіо заявив, що він провів переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях саміту G20 в Атланті. Він зазначив, що коротко обговорив з Лавровим можливості зустрічі лідерів США та Росії на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного місяця.

Заява Трампа про наближення укладення мирної угоди

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про завершення російсько-української війни нібито "вже зовсім близько". За його словами, раніше він не говорив про це.

"Гадаю, ми вже майже досягли угоди з цього питання. Раніше я цього не говорив. Тепер я можу це сказати", – зазначив президент США.

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