Україна та Туреччина домовилися працювати над зерновим коридором в Чорному морі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього відбулася змістовна зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої вони домовилися працювати над чорноморським зерновим коридором. Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Символічно, що наша зустріч відбулася в Міжнародний день Чорного моря. І значна частина розмови була присвячена питанням, що стосуються Чорного моря. Обговорили з президентом Ердоганом деякі нові ідеї та пропозиції, які можуть допомогти. Це стосується й продовольчої безпеки. І сьогодні ми домовилися з президентом Ердоганом працювати над чорноморським зерновим коридором, щоб цей коридор було створено й щоб він ефективно функціонував", – поділився Зеленський.
Президент зазначив, що Україна і Туреччина готують нові спільні промислові та інші економічні проєкти. Також набула чинності угода про вільну торгівлю між країнами.
"Це відкриває нові можливості для українського та турецького бізнесу. Значний потенціал у нас є в енергетиці, в інфраструктурі – ми про це теж говорили. Зустрілися з представниками енергетичних компаній Туреччини і вже наступного тижня очікуємо збільшення поставок генераторів та іншого енергетичного обладнання", – додав Зеленський.
Заява Ердогана
Як пише Clash Report, Ердоган під час спільної пресконференції із Зеленським заявив, що вони обмінялися думками щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, а Анкара з самого початку повномасштабної війни в Україні докладає активних зусиль для збереження безпеки та стабільності в Чорному морі.
"Однак на тлі нещодавньої ескалації ми спостерігаємо, як конфлікт перекидається на Чорне море. Очевидно, що напади на цивільні судна та дії, що призводять до подальшої ескалації в Чорному морі, нікому не принесуть користі... Незалежно від того, звідки вони походять і якими б не були їхні виправдання, ми ні в якому разі не можемо прийняти ці напади. У зв’язку з цим ми закликаємо всі сторони діяти відповідально", – додав президент Туреччини.
Крім того, Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Він підкреслив, що Туреччина вважає Україну стратегічним партнером.
"Я впевнений, що наші компанії, які не залишили Україну, незважаючи на складні умови війни, також, дай Боже, зроблять значний внесок у відновлення України", – заявив Ердоган.
Україна веде переговори з трьома країнами щодо організації зернового коридору
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією щодо можливості відкриття цивільного судноплавства в Чорному морі, зокрема для експорту сільськогосподарської продукції. Він повідомив, що Туреччина, Єгипет та Індія запропонували забезпечити безпечне плавання суден під своїми прапорами. Вони зможуть заходити як в українські, так і в російські порти та перевозити продовольство.
За словами президента України, Росія виступає проти цього плану, незважаючи на регулярні заклики з боку турецьких, індійських та єгипетських посередників.