Гравці ФК "Рубін" провели тренування в Києві (фото)

Гравці ФК ”Рубін” (Казань, Росія) провели тренування команди в Києві.

15 вересня футболісти ”Рубіна” прибули до Києва. Оскільки для чемпіона Росії участь у груповому турнірі Ліги Чемпіонів є історичною подією, наставник казанців Курбан Бердиєв на поєдинок першого туру групового турніру з київським Динамо взяв усіх футболістів, які ввійшли до заявки команди на груповий турнір.

Матч групового раунду Ліги Чемпіонів ФК ”Динамо” (Київ, Україна) - ФК ”Рубін” (Казань, Росія) відбудеться 16 вересня в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського.

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН