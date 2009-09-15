Гравці ФК "Рубін" провели тренування в Києві (фото)
23:06, 15 вересня 2009Разное
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Завтра перша гра в Лізі чемпіонів
Гравці ФК ”Рубін” (Казань, Росія) провели тренування команди в Києві.
15 вересня футболісти ”Рубіна” прибули до Києва. Оскільки для чемпіона Росії участь у груповому турнірі Ліги Чемпіонів є історичною подією, наставник казанців Курбан Бердиєв на поєдинок першого туру групового турніру з київським Динамо взяв усіх футболістів, які ввійшли до заявки команди на груповий турнір.
Матч групового раунду Ліги Чемпіонів ФК ”Динамо” (Київ, Україна) - ФК ”Рубін” (Казань, Росія) відбудеться 16 вересня в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського.
|Головний тренер ФК ”Рубін” (Казань, Росія) Курбан Бердиєв
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
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