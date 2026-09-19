Військовий комітет НАТО отримав нового керівника

Цей орган вважається одним із ключових в альянсі: його голова є головним військовим радником генерального секретаря НАТО та координує роботу начальників штабів країн-членів.

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер обраний новим головою Військового комітету НАТО: представники країн альянсу обрали 61-річного німецького генерала наступником італійського адмірала Джузеппе Каво Драгоне. Про це пише DW.

Бройер має обійняти посаду в липні 2027 року. На виборах він випередив начальницю Генштабу Канади Дженні Каріньян, яка могла стати першою жінкою на чолі Військового комітету НАТО.

Зазначається, що цей орган вважається одним із ключових в альянсі: його голова є головним військовим радником генерального секретаря НАТО та координує роботу начальників штабів країн-членів.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав призначення Бройера важливою подією для НАТО.

"На посаді генерального інспектора генерал Бройєр продемонстрував стратегічне мислення та відіграв вирішальну роль у реформуванні Бундесверу. Тепер він спрямує весь свій досвід і сили на роботу в НАТО, яке стоїть перед великими історичними завданнями", - сказав він.

Сам Бройєр подякував союзникам за підтримку та заявив, що перед альянсом стоять "великі завдання в інтересах нашої безпеки та миру в Європі й за її межами".

За його словами, на новій посаді він прагнутиме враховувати позиції всіх країн-членів та формувати рекомендації з військових питань для керівництва НАТО.

Як зазначає Der Spiegel, обрання Бройєра розглядається також як визнання зростаючої ролі Німеччини в європейській обороні. Наразі ФРН посідає перше місце в Європі за військовими видатками, а з 2026 року німецькі військові отримали в командній структурі НАТО більше керівних посад, ніж представники США. Бройєр очолює бундесвер з 2023 року і відповідає за його реформування після проголошеної Берліном "зміни епох" у сфері безпеки.

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Раніше повідомлялося, що українські військові працюють у темпі, до якого західним арміям складно адаптуватися, а процеси закупівель, навчання та розвитку озброєнь у країнах НАТО часто залишаються значно повільнішими.

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