Міністр оборони Польщі зробив різку заяву через Україну

За його словами, в інтересах держави - підтримувати Україну, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не долітали до Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зробив різку заяву в Сеймі на адресу опозиції через їхні нападки на Україну. Про це пише Clash Report.

Він заявив, що якщо Україна залишиться без засобів ППО, російські дрони полетять далі - у бік Польщі, нагадавши, що під час останніх атак реактивні БПЛА вибухали всього за кілька кілометрів від польського кордону.

"Якщо Україна не матиме систем ППО та боєприпасів для збивання цих безпілотників, то більшість із них пролетять через територію України й досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Тоді продовжуйте цькувати українців", - сказав міністр.

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За його словами, у державних інтересах - підтримувати Україну, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не долітали до Польщі.

Він закликав опозицію не жертвувати безпекою країни заради популістської гонитви за рейтингами та зберігати підтримку України.

Ситуація в Польщі

Раніше Косіняк-Камиш заявляв, що Польща посилює безпеку на кордоні з Україною після ударів російських безпілотників поблизу пункту пропуску "Ягодин".

За словами міністра, військовослужбовці 18-го інженерного полку вже виконують завдання, завдяки яким будуть укріплені пункти пропуску та інфраструктура поблизу польсько-українського кордону.

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