Данія виділила Україні позачерговий пакет допомоги для посилення ППО

Пакет допомоги сформували за підсумками телефонних розмов міністра оборони України Євгенія Хмари з його данським колегою Єппе Бруусом.

Данія, яка вирішила креативно покарати Росію за інцидент з гелікоптером, передає Україні позачерговий пакет військової допомоги на суму близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це вже 34-й пакет допомоги, який виділила Данія з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Пакет допомоги сформували за підсумками телефонних розмов міністра оборони України Євгенія Хмари з його данським колегою Єппе Бруусом, які відбулися раніше цього тижня", - додали там.

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У відомстві додали, що від початку повномасштабного вторгнення Данія залишається однією з держав-лідерів у наданні оборонної допомоги та продовжує впроваджувати нові формати військової співпраці.

"Вдячні уряду і парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників. Разом ми сильніші!" - сказано у повідомленні.

Допомога Україні

Раніше державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та послуг на $2,7 млрд для модернізації систем протиповітряної оборони.

У разі укладення угоди Україна фінансуватиме її за рахунок внесків європейських партнерів та американської програми іноземного військового фінансування (FMF), гроші на яку було виділено під час президентства Джо Байдена.

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