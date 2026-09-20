Данія виділила Україні позачерговий пакет допомоги для посилення ППО

Данія, яка вирішила креативно покарати Росію за інцидент з гелікоптером, передає Україні позачерговий пакет військової допомоги на суму близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що це вже 34-й пакет допомоги, який виділила Данія з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Пакет допомоги сформували за підсумками телефонних розмов міністра оборони України Євгенія Хмари з його данським колегою Єппе Бруусом, які відбулися раніше цього тижня", - додали там.
У відомстві додали, що від початку повномасштабного вторгнення Данія залишається однією з держав-лідерів у наданні оборонної допомоги та продовжує впроваджувати нові формати військової співпраці.
"Вдячні уряду і парламенту Данії за принципову позицію та підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти наших союзників. Разом ми сильніші!" - сказано у повідомленні.
Допомога Україні
Раніше державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та послуг на $2,7 млрд для модернізації систем протиповітряної оборони.
У разі укладення угоди Україна фінансуватиме її за рахунок внесків європейських партнерів та американської програми іноземного військового фінансування (FMF), гроші на яку було виділено під час президентства Джо Байдена.