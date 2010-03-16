У центрі Києва з балкона готелю викинувся громадянин Ірландії

Вчора в готелі «Україна» в центрі Києва, виплигнувши з балкона 11-го поверху, наклав на себе руки 22-річний громадянин Ірландії.

Як повідомили УНІАН у Печерському районному управлінні міліції, молода людина неодноразово разом зі своїм батьком приїжджала до Києва з бізнес-справ і мешкала саме в цьому готелі.

Напередодні загиблий, його батько і ще один чоловік були в одному з барів. Приблизно о четвертій ранку 15 березня всі розійшлися по своїх номерах. Що сталося потім і що підштовхнуло молодого іноземця до суїциду, невідомо, оскільки передсмертної записки він не залишив.

У столичній міліції впевнені, що, крім загиблого, в його одномісному номері нікого більше не було, на що вказує замкнуті зсередини двері, сліди присутності в номері лише однієї людини, а також характер падіння – молодий чоловік стрибнув з балкона вертикально, ставши ногами на поручні.

Як повідомили в міліції, на даний момент встановити шляхом проведення експертизи ступінь сп`яніння загиблого не представляється можливим, оскільки для цього необхідна згода його родичів і дозвіл посольства країни, громадянином якої він є. На даний момент батько загиблого побажав, щоб співробітники органів внутрішніх справ України видали йому лише дозвіл забрати тіло сина з моргу.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня в київському готелі «Прем`єр-Палас» наклав на себе руки громадянин Швейцарії, 1966 року народження. Він стрибнув зі сходового майданчика п`ятого поверху. Перед смертю іноземець залишив дві записки, що містять слова: «тяжке матеріальне становище» і «смертельно хвора донька».