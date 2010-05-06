Чемпіонат світу з кільцевих перегонів у відкритому морі починається в Ялті

У Ялті 7-9 травня відбудеться перший етап чемпіонату світу з кільцевих перегонів у відкритому морі за участю спортсменів з України, Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швеції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Сімферополі президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор ШЕМЧУК.

За його словами, перегони проводитимуться у двох класах: SuperSport і Evolution. У класі SuperSport беруть участь відкриті човни, передбачено обмеження швидкості - 90 морських миль на годину.

«Ця швидкість дає можливість безпечно перебувати у човні, вести боротьбу на всій дистанції, водночас забезпечує велику видовищність», - відзначив В.ШЕМЧУК.

У класі Evolution судна обладнано «капсулою безпеки», гонщика пристебнуто п`ятиточковими ременями.

«Обмеження є тільки за вагою. Усі човни повинні мати однакову вагу», - відзначив президент Національної федерації водно-моторного спорту України.

Траса, де пройдуть перегони, розташована уздовж ялтинської набережної.

На 7 травня заплановані кваліфікаційні заїзди.

8 травня пройдуть спринтерські перегони - 49 миль (сім кругів).

9 травня спортсмени братимуть участь у перегонах на виживання - 77 миль (одинадцять кругів).

Також у суботу і неділю в Ялті виступатимуть популярні естрадні виконавці.

Курортне місто очікує на приплив туристів у зв`язку з проведенням перегонів.

«Елітні бази розміщення наперед заброньовано», - повідомила телефоном УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

Право відкрити водний аналог «Формули-1» Україна одержала завдяки перемозі команди «Український дух» у чемпіонаті світу Powerboat P1 2009 року у класі SuperSport.