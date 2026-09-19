Ле Пен і Барделла раптово жорстко розкритикували Росію

Політики заявили, що РФ не може диктувати політику Франції.

Кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен та голова партії Жордан Барделла заявили, що Росія не може диктувати французьку політику. Про це пише RTL.

"Жодні провокації, таємні операції та дестабілізуючі дії не можуть спонукати Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні", – заявили Ле Пен і Барделла.

У виданні зазначили, що ця заява з’явилася наступного дня після зустрічі в Єлисейському палаці за участю Барделли, метою якої було проінформувати політичні сили про геополітичні кризи, з якими стикається Франція.

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Крім того, політики заявили, що рішуче засуджують рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у Росії, таких як Nestlé та Auchan, назвавши це "ворожим актом".

Ле Пен запропонувала переглянути підхід Франції до допомоги Україні

Раніше кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція не може продовжувати фінансову підтримку України на нинішніх умовах.

Говорячи про бюджетні питання, Ле Пен наголосила на необхідності "робити вибір", стверджуючи, що її рішення відрізнятимуться від тих, що ухвалювалися раніше.

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