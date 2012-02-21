У Харкові «поцілувалися» три іномарки: загинули двоє людей

У Харкові внаслідок зіткнення трьох іномарок загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 9.15 на Білгородському шосе неподалік Меморіалу Слави.

Водій автомобіля «Mazda», виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілями «Mercedes» та «KIA», що рухалися в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля «Mazda». Ще один пасажир автомобіля «Mazda» з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями доставлений до лікарні. Наразі вік постраждалих в аварії встановлюється.

Пасажири автомобілів «Mercedes» та «KIA» по медичну допомогу не зверталися.