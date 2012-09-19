Бомжі здали тираж "свободівської" газети на макулатуру

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, представники однієї з партій зберігали 40 пачок газети не в самому партійному офісі, а в під’їзді, де він розташований. Уночі 36-річний житель Теребовлянського району, який у Тернополі веде спосіб життя безхатченка, побачив ці газети і спільно із своїм ніде не працюючим знайомим став перевозити пачки до пункту збору макулатури. Двоє чоловіків отримали за здану макулатуру 90 грн. Побачивши, що двоє невідомих чоловіків вивозять газети, жителька під’їзду запропонувала своєму чоловікові також взяти газет, щоб згодом здати їх на макулатуру. Відтак вночі вони частину тиражу сховали у своєму підвалі.

Усіх чотирьох підозрюваних затримали минулого тижня. Щодо них порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена групою осіб).

Як повідомляв УНІАН, прес-служба обласної організації ВО «Свобода» заявила, що з їхнього партійного офісу в Тернополі у ніч з 8 на 9 вересня викрали декілька тисяч газет. Партійний часопис активісти партії мали роздавати 9 вересня на всенародному віче за участю Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка.

Голова обласної організації ВО «Свобода» Олексій Кайда називав зникнення тиражу партійного видання провокацією влади.

При цьому правоохоронці, які одразу розпочали перевірку з приводу крадіжки газет, зазначали, що факту проникнення в офіс партії зафіксовано не було.