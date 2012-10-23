Спецназ Внутрішніх військ готується до виборів у Києві (фото)

У День відкритих дверей бійці спецпідрозділу провели майстер-класи, зокрема, рукопашного бою, розбирання та збирання зброї.

Під час виборів підрозділ буде командирований до Києва для підтримки порядку і недопущення заворушень.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН