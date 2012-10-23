Спецназ Внутрішніх військ готується до виборів у Києві (фото)

05:57, 23 жовтня 2012
Разное
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Бійці на території військової частини 3029 полку спеціального призначення "Гепард" в Запоріжжі.

У День відкритих дверей бійці спецпідрозділу провели майстер-класи, зокрема, рукопашного бою, розбирання та збирання зброї.

Під час виборів підрозділ буде командирований до Києва для підтримки порядку і недопущення заворушень.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН

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