Спецназ Внутрішніх військ готується до виборів у Києві (фото)
05:57, 23 жовтня 2012Разное
2723 0
Бійці на території військової частини 3029 полку спеціального призначення "Гепард" в Запоріжжі.
У День відкритих дверей бійці спецпідрозділу провели майстер-класи, зокрема, рукопашного бою, розбирання та збирання зброї.
Під час виборів підрозділ буде командирований до Києва для підтримки порядку і недопущення заворушень.
Фото Олександра Прилепи / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter