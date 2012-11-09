У Нью-Йорку обмежили продаж бензину
06:49, 09 листопада 2012Разное
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У Нью-Йорку, місті, яке найбільш постраждало від урагану "Сенді", введено обмеження на продаж бензину.
Про запровадження такого заходу повідомив мер міста Майкл Блумберг, передає РосБізнесКонсалтинг.
Обмеження введені внаслідок того, що через стихію та масове використання генераторів у найбільшому мегаполісі США виникла гостра нестача пального.
З 9 листопада автозаправки будуть обслуговувати автівки з парними номерами лише по парних днях. Володарі непарних номерів, відповідно, зможуть заправити автомобіль тільки в непарні дні.
Правило не поширюється на соціально-значущий транспорт - швидку допомогу, автобуси, таксі та автомобілі аварійних служб. Такий режим, за словами мера, діятиме кілька днів.
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