У Нью-Йорку обмежили продаж бензину

Про запровадження такого заходу повідомив мер міста Майкл Блумберг, передає РосБізнесКонсалтинг.

Обмеження введені внаслідок того, що через стихію та масове використання генераторів у найбільшому мегаполісі США виникла гостра нестача пального.

З 9 листопада автозаправки будуть обслуговувати автівки з парними номерами лише по парних днях. Володарі непарних номерів, відповідно, зможуть заправити автомобіль тільки в непарні дні.

Правило не поширюється на соціально-значущий транспорт - швидку допомогу, автобуси, таксі та автомобілі аварійних служб. Такий режим, за словами мера, діятиме кілька днів.