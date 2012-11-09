У сауні знайшли мертвим завідувача військової кафедри університету
23:27, 09 листопада 2012Разное
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У селі Новоукраїнка, що неподалік Рівного, у сауні на дачі знайдено мертвим завідувача військової кафедри Національного університету водного господарства та природокористування полковника Мирослава Чопика.
Як повідомили УНІАН у Рівненському райвідділі міліції, тіло полковника знайшов у приміщенні сауни його син.
Причину смерті чоловіка встановлюють експерти. За попередньою версією правоохоронців, у нього стався серцевий напад. Ознак насильницької смерті на тілі померлого не було.
М.Чопику було 65 років. Крім керівництва військовою кафедрою університету, він ще був генерал-лейтенантом Українського реєстрового козацтва.
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