У сауні знайшли мертвим завідувача військової кафедри університету

Як повідомили УНІАН у Рівненському райвідділі міліції, тіло полковника знайшов у приміщенні сауни його син.

Причину смерті чоловіка встановлюють експерти. За попередньою версією правоохоронців, у нього стався серцевий напад. Ознак насильницької смерті на тілі померлого не було.

М.Чопику було 65 років. Крім керівництва військовою кафедрою університету, він ще був генерал-лейтенантом Українського реєстрового козацтва.