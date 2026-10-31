Меланія Трамп прокоментувала успішну евакуацію людей з Олешок

Вона зробила репост допису українського омбудсмена Дмитра Лубінця про завершення місії з порятунку людей.

Успішна місія з евакуації мешканців Олешок, яка завершилася 31 жовтня, дає надію на встановлення сталого миру між Україною та РФ. Про це написала перша леді США Меланія Трамп у соцмережі X.

Важливо, що дружина американського лідера Дональда Трампа вперше прокоментувала завершення евакуації мешканців Олешок, якій вона сприяла протягом усього часу.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - зазначила Меланія Трамп.

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Крім того, вона зробила репост допису українського омбудсмена Дмитра Лубінця про завершення місії з порятунку людей.

Зазначимо, що саме Меланія Трамп була однією з публічних прихильниць запровадження режиму припинення вогню в районі Олешок, щоб врятувати заблокованих там мирних жителів.

"Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надій для наших дітей", - додала дружина президента США.

Евакуація з Олешок

Раніше Лубінець повідомив, що найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешок у Херсонській області, - 94 роки, а наймолодшій - трохи більше року.

Він підкреслив, що гуманітарна місія завершилася успішно. Омбудсмен додав, що режим тиші триватиме до 1 листопада, 22:59.

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