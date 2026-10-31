Армія США готується до 'найгіршого дня в Україні', - Business Insider

Американські військові намагаються придумати, як "перша армія світу" могла би пережити хоча б один день російсько-української війни.

Американські військові в Європі готуються до масштабних бойових дій, під час яких їм доведеться одночасно відстежувати величезну кількість цілей і відбивати масовані ракетно-дронові атаки, які для України стали щоденною реальністю. Про це пише Business Insider.

Під час конференції Асоціації армії США у Вашингтоні, яка відбулася минулого місяця, американські військові обговорювали інтеграцію ШІ в систему управління бойовими діями. Зокрема, бригадний генерал Стівен Карпентер, керівник багатодоменного командування США в Європі, наголосив, що технології мають допомагати військовим, але не замінювати їх.

За його оцінками, американські сили в Європі мають бути готовими щодня обробляти понад 1500 потенційних цілей і водночас відбивати до 1200 ракетних та дронових атак. Такий обсяг інформації може виявитися надмірним для аналітиків, тому ШІ повинен допомагати визначати пріоритети, аналізувати загрози та пропонувати варіанти реагування – від ударів звичайною зброєю до кібероперацій та засобів радіоелектронної боротьби.

Відео дня

Водночас остаточне рішення про ураження цілі залишатиметься за людиною, з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Карпентер пояснив, що завдання технології "не полягає в заміні цих аналітиків", а має полегшити їхню роботу, дозволивши зосередитися на найскладніших цілях, які потребують додаткового вивчення.

Генерал також уточнив, що наведені показники загроз відображають те, "яким, на нашу думку, є найгірший день України".

Як розповідає видання, американські військові вже випробовували власну систему ШІ під час спільних навчань армії США та НАТО в Європі. Крім того, штучний інтелект інтегрують у нову систему управління бойовими діями Next Generation Command and Control, яка має забезпечувати командирів інформацією про цілі, боєприпаси, розвіддані, технічний стан озброєння та можливі дії противника.

Військові технології

Як писав УНІАН, Україна дедалі активніше застосовує наземних роботів для виконання небезпечних завдань на фронті, однак їхня робота все ще потребує постійної участі людей для ремонту, обслуговування та переобладнання техніки. Через обмежену автономність роботів і залежність від зв’язку військові та технічні команди змушені працювати поблизу зони бойових дій, що зберігає певні ризики для персоналу.

Також ми розповідали, що американська компанія Vigil Autonomy представила летючу маскувальну ковдру, яка може прикривати рухомі об’єкти, наприклад, військову техніку. Аналітики вважають концепцію цікавою, проте сумніваються в її практичності та ефективності на реальному полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: