Путін намагається продати Трампу мир з Іраном в обмін на Україну, – The Guardian

Росіяни зараз активно працюють над тим, щоб витягнути Трампа з іранського капкану, очікуючи, що потім він поступиться Україною.

Російський диктатор Володимир Путін намагається скористатися складним становищем президента США Дональда Трампа через війну з Іраном, щоб домогтися поступок Вашингтона щодо України та просунути варіант завершення обох конфліктів на вигідних Москві умовах. Про це пише британське видання The Guardian.

Як зазначає автор публікації, війна проти Ірану, розпочата США та Ізраїлем наприкінці лютого, спричинила масштабні наслідки, зокрема економічні проблеми та зростання цін на енергоносії. На тлі падіння рейтингів і внутрішньополітичного тиску Трамп почав перекладати відповідальність за подорожчання енергоресурсів на Україну, критикуючи Київ за атаки на російські нафтопереробні заводи.

Американський президент відновив критику Володимира Зеленського, назвавши українського лідера перешкодою для миру. Водночас Трамп почав просувати ідею відновлення економічної співпраці з Росією. Така позиція Вашингтона, за оцінкою видання, відкрила Москві можливість використати ситуацію у власних інтересах.

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Зокрема, Росія запропонувала провести тристоронню зустріч лідерів США, Росії та Китаю під час запланованого на 18 листопада заходу в китайському Шеньчжені. Крім того, 19 жовтня Путін відправив міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Тегерана. Метою візиту було з'ясувати, чи можна наблизити завершення війни з Іраном на умовах, які влаштували б Трампа.

Як пояснює аналітик з питань Росії Амір Чахакі, Кремль розглядає іранський конфлікт як інструмент тиску на американського президента.

"Чим більше Путін зможе переконати Тегеран наблизитися до вимог Трампа, тим більше поступок він зможе отримати від Трампа щодо України", – зазначив експерт.

Як пише The Guardian, стратегічний задум Москви полягає в тому, щоб скористатися труднощами американської адміністрації та спробувати завершити обидві війни – в Україні та Ірані – одночасно, переважно на російських умовах.

Спроби Трампа перекласти відповідальність за наслідки війни з Іраном на Україну та його зближення з Путіним вже викликали серйозне занепокоєння європейських союзників США. У Європі дедалі більше побоюються, що Вашингтон розглядає Росію не як екзистенційну загрозу, а як потенційного партнера для бізнесу, що дає Кремлю додаткові можливості домагатися поступок за рахунок України.

Війна в Україні і Трамп

Як писав УНІАН, Трамп заявив, що угода про завершення війни між Україною та Росією, на його думку, вже дуже близька. Він наголосив, що раніше утримувався від таких оптимістичних оцінок (що є неправдою - УНІАН), але тепер вважає, що сторони майже досягли домовленості.

Крім того, Трамп заявив, що заклики запровадити санкції проти Росії надходили від "дурних людей", оскільки, на його думку, це могло б унеможливити звільнення американця Стівена Хаббарда з російської в'язниці. Трамп стверджує, що особисто просив Володимира Путіна про звільнення Хаббарда, який був затриманий російськими військовими в окупованій частині України у 2022 році та був засуджений у РФ за звинуваченням у найманстві.

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