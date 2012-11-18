Автобус, який перевозив дітей у Єгипті, був переповнений удвічі

Як передає РІА Новости, про це журналістам в неділю заявили в Генпрокуратурі країни.

«Розслідування виявило, що в автобусі під час його зіткнення з поїздом перебувало 67 дітей, тоді як дозволена до перевезення кількість пасажирів для даного транспортного засобу становила 29», - заявив офіційний представник наглядового відомства країни Аділь Саїд.

За його словами, в неділю було видано ордер на арешт строком на 15 діб доглядача і робітника залізничного переїзду для проведення розслідування.

Як зазначив вчора міністр регіонального розвитку Єгипту генерал Ахмед Закі, саме «робітник переїзду, а також водій автобуса, який помер, винні в цій трагедії». Проте, за словами міністра, досі залишається нез’ясованим, чи «був піднятий шлагбаум залізничного переїзду, або водій побажав проскочити перед поїздом і просто його зніс».

Як повідомляв УНІАН, у суботу вранці потяг, що слідував за маршрутом Каїр - Асуан, зіткнувся з автобусом на одному із залізничних переїздів поблизу населеного пункту Манфалут у провінції Асьют. В автобусі перебувало понад 60 школярів, вік більшості з них не перевищував шести років. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 50 осіб, в основному діти, близько 20 пасажирів одержали важкі поранення.