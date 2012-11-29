ДАІ: дороги навколо Києва до зими не готові

Про це УНІАН повідомили в УДАІ ГУМВС України в Київській області.

«Зима на носі, а дороги Київщини, з яких близько півтори тисячі кілометрів державного значення, до заметілей і снігопадів не готові», - говориться в повідомленні Державтоінспекції.

На усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху в поточному році Державтоінспекцією області посадовцям дорожніх та комунальних організацій було видано 455 приписів та 1619 вимог. При цьому за невиконання вимог утримання автодоріг складено 132 адміністративні протоколи, з яких 12 - за створення аварійної ситуації або пошкодження транспортних засобів за умов незадовільного утримання або експлуатації доріг дорожніми організаціями.

Особливе занепокоєння у правоохоронців викликає якість утримання проїжджої частини в зимовий період вулиць населених пунктів. Роботи з експлуатаційного утримання проводяться лише на центральних вулицях. Снігоприбиральна техніка в Службі автомобільних доріг в Київській області практично не поновлюється: з 670 одиниць не справно 131. За досвідом минулих років зимою ця цифра значно більша.

Близько 40% технічних засобів регулювання дорожнього руху потребують заміни або взагалі відсутні. У населених пунктах області знаходиться 105 світлофорних об’єктів, значна частина яких утримується неналежним чином, працює на застарілому обладнанні, при цьому циклограми роботи не відповідають нинішній інтенсивності руху транспортних засобів та потребують перегляду.

Усього на вуличній мережі населених пунктів області розташовано 130 мостів та шляхопроводів. Значна їх кількість не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Особливе занепокоєння викликає шляхопровід по вулиці Сквирське шосе в місті Біла Церква, який знаходиться в аварійному стані ще з 1990 року.

В Державтоінспекції зазначають, що значним недоліком є непрацююче стаціонарне електроосвітлення в межах населених пунктів на автодорогах області. В основному освітлення працює тільки біля пунктів комерційної торгівлі, АЗС та інших об’єктів сервісу.

В Державтоінспекції відзначають, що питання, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху вирішуються місцевими органами виконавчої влади не планомірно, носять вибірковий характер, а робота комунальних підприємств з утримання вуличної мережі в основному зводиться лише до прибирання вулиць та вивезення сміття.

До цього часу не ліквідовано аварійну ямковість на вуличній мережі селищних та сільських рад. В першу чергу це стосується міст Бровари, Боярка, Б.Церква, Ірпінь, Тараща, Фастів, де значна частина вулиць має дефекти покриття.

«Незважаючи на роботу, проведену Державтоінспекцією, стан справ щодо поліпшення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі області значно не покращився»,- повідомили в Державтоінспекції. На письмові інформації, що постійно направлялись до місцевих органів виконавчої влади, органи Державтоінспекції, як правило, отримують відповіді з посиланнями на відсутність коштів у місцевому бюджеті.