На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (доповнена)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, загиблих немає.

Всі постраждалі госпіталізовані. Стан здоров'я 4 громадян середнього ступеню важкості, 1 громадянина - важкого.

Автобус рухався за маршрутом «Добротвір-Львів».

На місце події виїжджали співробітники МНС. За допомогою аварійно-рятувального спорядження вони витягли 1 людину з деформованого автобуса і передали медикам.