На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (доповнена)
11:04, 07 грудня 2012Разное
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Сьогодні поблизу села Перекалки Кам'янка-Бузького району на Львівщині з'їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-тьма пасажирами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, загиблих немає.
Всі постраждалі госпіталізовані. Стан здоров'я 4 громадян середнього ступеню важкості, 1 громадянина - важкого.
Автобус рухався за маршрутом «Добротвір-Львів».
На місце події виїжджали співробітники МНС. За допомогою аварійно-рятувального спорядження вони витягли 1 людину з деформованого автобуса і передали медикам.
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