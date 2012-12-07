На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (доповнена)

11:04, 07 грудня 2012
Разное
2669 0

Сьогодні поблизу села Перекалки Кам'янка-Бузького району на Львівщині з'їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-тьма пасажирами. 

Увага ДТП

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, загиблих немає.

Всі постраждалі госпіталізовані. Стан здоров'я 4 громадян середнього ступеню важкості, 1 громадянина - важкого.

Автобус рухався за маршрутом «Добротвір-Львів».

На місце події виїжджали співробітники МНС. За допомогою аварійно-рятувального спорядження вони витягли 1 людину з деформованого автобуса і передали медикам.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter