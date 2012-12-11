У ДТП потрапили журналістка «Інтера» і президент енергоасоціації

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітниця сектору зв’язків з громадськістю УМВС в області Інна Глега, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 грудня, у Чемеровецькому районі Хмельницької області. На перехресті доріг Кам’янець-Подільський-Білогір’я-Гусятин-Городок не розминулися автомобілі «Форд-Мондео» та «Вольво», внаслідок чого сталося зіткнення.

Водій «Форда-Мондео», 36-річний президент Асоціації відновлюваної енергетики України, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з вантажівкою під керуванням 40-річного жителя Житомирської області. «Внаслідок автопригоди пасажирки легкового авто, 30-річна жителька Василькова та 29-річна киянка, дістали травми у вигляді забоїв та переломів. Одна з травмованих жінок працює журналістом телеканалу «Інтер», - зазначила І. Глега.

Потерпілі доставлені до районної лікарні, де їм надана кваліфікована допомога. Загрози їхньому життю немає.

Працівники міліції з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.