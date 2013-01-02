У Криму зіткнулися два легковики: травмовано 6 осіб
15:12, 02 січня 2013Разное
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У Криму шестеро осіб зазнали травм внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів.
У ДТП постраждали шестеро
Як повідомила прес-служба управління ДАІ в Криму, ДТП сталося ввечері 1 січня в районі Судака.
За даними відомства, ВАЗ-21099 виїхав на зустрічну смугу й врізався в «Мазду».
Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали водії легковиків, троє пасажирів ВАЗу й пасажирка «Мазди» - жителі Кіровського району півострова та Судака.
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