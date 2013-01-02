У Криму зіткнулися два легковики: травмовано 6 осіб

15:12, 02 січня 2013
Разное
726 0

У Криму шестеро осіб зазнали травм внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів.

У ДТП постраждали шестеро

Як повідомила прес-служба управління ДАІ в Криму, ДТП сталося ввечері 1 січня в районі Судака.

За даними відомства, ВАЗ-21099 виїхав на зустрічну смугу й врізався в «Мазду».

Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали водії легковиків, троє пасажирів ВАЗу й пасажирка «Мазди» - жителі Кіровського району півострова та Судака.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter