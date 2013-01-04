ДТП на Черкащині на дві години зупинило рух поїздів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, о 8.35 на пункт зв’язку рятувального підрозділу надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на залізничному переїзді неподалік села Сигнаївка Шполянського району. Водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, та, скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes Vito та Daewoo Sens. За інерцією вантажівка виїхала на залізничний переїзд та заблокувала рух по ньому. За попередніми даними, ДТП сталася через ожеледицю на дорозі.

Рятувальники, які прибули за викликом на місце пригоди, за допомогою пожежного автомобіля та лебідки звільнили переїзд від вантажного автомобіля.

Рух залізничного транспорту було затримано на 2 години.

Внаслідок ДТП пасажирку Mercedes, яка отримала тілесні ушкодження, було госпіталізовано до Шполянської райлікарні.