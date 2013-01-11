На Одещині під час руху загорівся автомобіль: двоє людей загинули

Дві людини загинули і одну госпіталізовано через загоряння автомобіля «Таврія» під час руху в Красноокнянському районі Одеської області, повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС в Одеській області.

За даними міліції, загоряння легкового автомобіля «Таврія» сталося у п'ятницю, 11 січня, о 03:23 поряд з кафе «Дорожнє» у смт Красні Окни під час руху. У результаті пожежі в автомобілі загинули 23-річна жінка і 24-річний чоловік, ще одна 23-річна жінка отримала опіки. Її госпіталізовано до хірургічного відділення Красноокнянської райлікарні з діагнозом: опіки обличчя і передпліччя 2% тіла I-II А ступеня. Стан її здоров'я — задовільний.

Причину і обставини виникнення пожежі в автомобілі встановлюють фахівці МНС і співробітники правоохоронних органів.