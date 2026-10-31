Росіяни вдарили по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки (фото)

Наразі відомо про 5 поранених.

Вночі росіяни завдали удару БпЛА по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Загорілися дах житлового будинку та надвірні забудови на загальній площі 300 кв. м. Пожежу ліквідовано. Загалом пошкоджено близько 10 приватних будинків, господарчі споруди й автомобіль", - йдеться у повідомленні.

На місці працювали рятувальники та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальні служби.

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Удари по Харкову

Російські війська продовжують регулярно атакувати Харків ракетами та безпілотниками, завдаючи ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі.

28 жовтня внаслідок російської атаки реактивним безпілотником по Основ’янському району міста спалахнула масштабна пожежа площею 2500 кв. м. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, виробнича будівля, гаражі та автомобілі. Поранення отримали п’ятеро людей, серед них – чотирирічна дитина.

26 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі.

22 жовтня окупанти атакували Харків реактивними безпілотниками. У двох районах міста виникли пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки, магазин та автомобілі.

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