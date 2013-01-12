Українську марку визнали однією з кращих у Китаї (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»

Конкурс проводиться у Китаї щороку і є надзвичайно популярним у світових філателістичних колах, зазначається в повідомленні. Цього року в ньому взяли участь низка поштових адміністрацій Європи та світу: Австрії, Албанії, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Кіпру, Куби, Єгипту, Німеччини, Ліхтенштейну, Мальти, Нової Зеландії, Перу, Сінгапуру, Словаччини, Словенії, Швейцарії, Туреччини, Росії.

Серед організаторів та спонсорів конкурсу – Китайська народна асоціація дружби із закордонними країнами, провідні філателістичні організації та видавці відомих філателістичних каталогів.

«Українська поштова марка вже кілька років поспіль успішно заявляє про себе в цьому конкурсі, що засвідчує стійкий інтерес до української філателістичної продукції на міжнародній арені, - зазначила генеральний директор «Укрпошти» Оксана Плотнікова. - Ми у свою чергу вітаємо автора поштового блоку «Українське подвір’я» художника Костя Лавро, який багато років співпрацює з «Укрпоштою» і створює чудові мініатюри, які неодноразово виборювали престижні українські та міжнародні нагороди».