На Житомирщині перекинувся мікроавтобус: постраждали четверо іноземців

Як повідомила УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, сьогодні, 16 січня, близько 6 ранку мікроавтобус «Мерседес», який рухався у напрямку Хмельницького, поблизу села Карвинівка Чуднівського району Житомирщини з’їхав із дороги та перекинувся. Мікроавтобус ставили на колеса рятувальники.

Чотири пасажири, громадяни Білорусі, отримали травми та були доставлені каретою «швидкої допомоги» до Чуднівської центральної районної лікарні, де їм надали допомогу.