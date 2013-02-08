У вікно пасажирського потягу влетіла 8-кілограмова залізяка

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці, після встановлення всіх обставин події стало відомо, що 15 січня до чергової частини лінійного відділу на станції Волноваха надійшло повідомлення про травмування громадянки, жительки міста Феодосія. У повідомленні зазначено, що жінка їхала поїздом сполученням «Луганськ-Сімферополь» до станції Сімферополь, і близько 23.30 на повному ходу поїзда у вікно купе, розбивши скло, влетів важкий металевий циліндр приблизною масою 8 кілограмів.

Постраждала звернулася до лікарів, які діагностували у неї струс головного мозку.

Проведеними за цим фактом слідчими діями встановлено, що тієї ночі назустріч пасажирському поїзду «Луганськ-Сімферополь» прямував товарний поїзд, що складався з некритих піввагонів, в одному з яких перевозилися металеві вироби. Коли поїзди порівнялися, один із таких виробів на швидкості скотився й потрапив у скло купе вагону зустрічного пасажирського поїзда.

Факту здійснення крадіжки металевих виробів з вагону товарного поїзда слідством не встановлено.

Інформацію про травмування пасажирки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань й визначено кваліфікацію за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Слідчі дії тривають.