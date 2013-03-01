На трасі Херсон - Новоазовськ зіткнулися мікроавтобус і вантажівка: є жертви

Сьогодні о 4.45 поблизу с. Петропавлівка Каховського району Херсонської області на 317-му км автошляху Херсон – Новоазовськ сталося зіткнення мікроавтобуса Ford Transit з вантажним автомобілем DAF.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загинуло 4 особи. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Херсонській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter