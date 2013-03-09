У Кіровоградській області маршрутку на переїзді збив поїзд: є жертви

Як повідомили УНІАН у ДАІ, маршрутне таксі "Мерседес спринтер" прямувало з Кременчука (Полтавська область) до Світловодська (Кіровоградська область).

За попередньою версією, водій не зупинився на знак «Стоп», проігнорував звуковий сигнал залізничного світлофора і поїхав через переїзд. У цей момент до переїзду наблизився локомотив. Поїзд врізався у задню частину маршрутки. Загинули двоє пасажирів. Ще четверо госпіталізовані.